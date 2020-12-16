Son dakika! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 311 bin 151'e yükseldi
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Son dakika! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 311 bin 151'e yükseldi

16.12.2020 17:24 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:28
Son dakika! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 311 bin 151'e yükseldi

Son dakika haberler: ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 311 bin 151'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 311 bin 151'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 311 bin 151 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 17 milyon 151 bin 872 kişiye ulaştı. Ülkede, 10 milyon 13 bin 803 kişinin iyileştiği ve 6 milyon 826 bin 918 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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