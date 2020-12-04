Son dakika... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 282 bin 829'a yükseldi
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Son dakika... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 282 bin 829'a yükseldi

04.12.2020 16:57 | Son Güncelleme: 04.12.2020 17:01
Son dakika... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 282 bin 829'a yükseldi

Son dakika gelişmesine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 282 bin 829'a yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 282 bin 829'a yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 282 bin 829 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 14 milyon 535 bin 196 kişiye ulaştı. Ülkede, 8 milyon 561 bin 427 kişinin iyileştiği ve 5 milyon 690 bin 940 da aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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