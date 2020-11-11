Son dakika... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 245 bin 965'e yükseldi
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Son dakika... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 245 bin 965'e yükseldi

11.11.2020 18:42 | Son Güncelleme: 11.11.2020 18:46
Son dakika... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 245 bin 965'e yükseldi

Son dakika dünya haberine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 245 bin 965'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 245 bin 965'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 245 bin 965 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 10 milyon 573 bin 232 kişiye ulaştı. Ülkede, 6 milyon 603 bin 92 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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