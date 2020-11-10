Son Dakika | ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 244 bin 721'e yükseldi
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Son Dakika | ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 244 bin 721'e yükseldi

10.11.2020 20:31 | Son Güncelleme: 10.11.2020 20:35
Son Dakika | ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 244 bin 721'e yükseldi

Son dakika haberine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 244 bin 721'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 244 bin 721'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 244 bin 721 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 10 milyon 438 bin 990 kişiye ulaştı. Ülkede, 6 milyon 554 bin 846 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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