Son Dakika | ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 225 bin 285'e ulaştı
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Son Dakika | ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 225 bin 285'e ulaştı

20.10.2020 17:21 | Son Güncelleme: 20.10.2020 17:29
Son Dakika | ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 225 bin 285'e ulaştı

Son dakika dünya haberine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 225 bin 285'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 225 bin 285'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 225 bin 285 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 8 milyon 461 bin 37 kişiye ulaştı. Ülkede, 5 milyon 504 bin 569 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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