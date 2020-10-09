Son dakika... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 217 bin 829'a ulaştı
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Son dakika... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 217 bin 829'a ulaştı

09.10.2020 17:45 | Son Güncelleme: 09.10.2020 17:49
Son dakika... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 217 bin 829'a ulaştı

Son dakika dünya haberi... ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 217 bin 829'a yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 217 bin 829'a yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 217 bin 829 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 839 bin 439 kişiye ulaştı. Ülkede, 5 milyon 26 bin 381 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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