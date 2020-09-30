Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 210 bin 839'a ulaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 210 bin 839'a ulaştı

30.09.2020 17:11 | Son Güncelleme: 30.09.2020 17:14
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 210 bin 839'a ulaştı

Gelen son dakika haberlerine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 210 bin 839'a yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 210 bin 839'a yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 210 bin 839 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 408 bin 506 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 649 bin 894 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo İlham Aliyev Angela Merkel Charles Michel Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mert Fırat Ercan Kesal Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Sörloth Can Bartu Arda Turan Fatih Terim Eddie Newton
Daha Fazla Anne Çocuk İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 210 bin 839'a ulaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 18:27:59. #1.14#
title