Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 210 bin 839'a ulaştı
30.09.2020 17:11 | Son Güncelleme: 30.09.2020 17:14
Gelen son dakika haberlerine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 210 bin 839'a yükseldi.
ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 210 bin 839'a yükseldi.
Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 210 bin 839 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 408 bin 506 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 649 bin 894 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı