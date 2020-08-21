Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 177 bin 471'e yükseldi Son dakika haberlerine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 177 bin 471'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 177 bin 471'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 177 bin 471 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 5 milyon 749 bin 252 kişiye ulaştı. Ülkede, 3 milyon 96 bin 376 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: DHA