Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 177 bin 471'e yükseldi
Son dakika haberlerine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 177 bin 471'e yükseldi.
21.08.2020 17:26 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:44
ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 177 bin 471'e yükseldi.
Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 177 bin 471 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 5 milyon 749 bin 252 kişiye ulaştı. Ülkede, 3 milyon 96 bin 376 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.
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Kaynak: DHA