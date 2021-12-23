Son dakika! ABD'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 Honduraslı göçmen öldü

ABD'nin Minnesota eyaletinde hayatını kaybeden Honduraslı göçmen aileden 7 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

Emniyet yetkilisi Shannon Monroe, yaptığı açıklamada, Moorhead kentinde yaşayan Honduraslı göçmen aileden haber alamayan yakınlarının 18 Aralık akşamı evlerine girdiklerini belirtti.

Monroe, evde aileden 7 kişinin cansız bedenlerini bulan yakınlarının yetkililere haber verdiğini ifade etti.

Cesetlerden alınan örneklerin incelenmesi sonucu ailenin karbonmonoksit gazından zehirlendiğinin belirlendiğini anlatan Monroe, eve sızan gazın kaynağının belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Monroe, yetkililerin garajdaki karbonmonoksit dedektörünün sökülerek yerine yangın dedektörünün takıldığını tespit ettiklerini açıkladı.

Moorhead Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, hayatını kaybedenlerin adları ve yaşları şu şekilde:

"Belin Hernandez (37), eşi Marleny Pinto (34), çocukları Breylin (16), Mike (7) ile Marbely (5), Marleny'in yeğeni Mariela Pinto (19) ve Belin'in kardeşi Eldor Hernandez."

Açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Son Dakika Haberleri

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