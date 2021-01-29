Son dakika: ABD'de kadın hapishanesinde şiddet ve cinsel taciz iddiaları üzerine cezaevi memurları zorunlu izne çıkarıldı
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Son dakika: ABD'de kadın hapishanesinde şiddet ve cinsel taciz iddiaları üzerine cezaevi memurları zorunlu izne çıkarıldı

29.01.2021 11:51 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:56
Son dakika: ABD'de kadın hapishanesinde şiddet ve cinsel taciz iddiaları üzerine cezaevi memurları zorunlu izne çıkarıldı

Son dakika habere göre ABD'nin New Jersey eyaletindeki kadın hapishanesinde gardiyanların bir kadına şiddet uyguladığı ve cinsel saldırıda bulunduğu iddiaları üzerine hapishane çalışanları zorunlu izne çıkarıldı.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki kadın hapishanesinde gardiyanların bir kadına şiddet uyguladığı ve cinsel saldırıda bulunduğu iddiaları üzerine hapishane çalışanları zorunlu izne çıkarıldı.

Edna Mahan Kadın Cezaevinde mahkum Ajila Nelson, 11 Ocak'ta cezaevi görevlilerinin kendisini kelepçeleyerek önce yumrukladığını, ardından tekmelediğini ve duşa sürükleyip cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.

Cezaevi Birliğinden yapılan açıklamada, cinsel taciz ve şiddet uyguladığı söylenilen 30 cezaevi görevlisinin zorunlu ücretli izne çıkarıldığı bildirildi.

Bu arada, transseksüel olduğu belirtilen Nelson'ın annesi bir gazeteye verdiği röportajda, kızının bir grup gardiyan tarafından dövüldüğünü ve tekerlekli sandalyeye mahkum bırakıldığını ifade etti.

Saldırının sebebi henüz açıklanmadı ancak Nelson, cezaevi çalışanlarının şikayet edilmeleri nedeniyle kendisine saldırdıklarını söyledi.

İddialar, New jersey Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Marcus Hicks'in görevden alınması çağrılarına yol açtı.

Devlet Başsavcılığı, e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, ilçe savcısının konuyu araştırdığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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