Son dakika... ABD'de İsrail'e desteği ile bilinen Yahudi asıllı "Kumarhaneler Kralı" Sheldon Adelson öldü
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Son dakika... ABD'de İsrail'e desteği ile bilinen Yahudi asıllı "Kumarhaneler Kralı" Sheldon Adelson öldü

12.01.2021 18:03 | Son Güncelleme: 12.01.2021 18:06
Son dakika... ABD'de İsrail'e desteği ile bilinen Yahudi asıllı

Son dakika haberler: NEW ABD'de en zengin Yahudi asıllı iş adamları arasında sayılan ve ülkede İsrail'i destekleyen siyasilere yaptığı büyük bağışlarla bilinen Sheldon Adelson'un öldüğü belirtildi.

NEW ABD'de en zengin Yahudi asıllı iş adamları arasında sayılan ve ülkede İsrail'i destekleyen siyasilere yaptığı büyük bağışlarla bilinen Sheldon Adelson'un öldüğü belirtildi.

Kurucusu ve sahibi olduğu ABD'nin en büyük kumarhane şirketi Las Vegas Sands'dan yapılan açıklamada, Adelson'un kansere bağlı komplikasyonlar nedeniyle dün gece California, Malibu'da yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Las Vegas, Macau ve Singapur'da işlettiği büyük kumarhanelerden dolayı ABD'de "Kumarhaneler Kralı" olarak bilinen ve 40 milyar dolar serveti olduğu tahmin edilen Adelson'un ismi, Filistin'e karşı İsrail politikalarını destekleyen ülkedeki siyasilere yaptığı milyon dolarlık bağışlarla öne çıkıyordu.

Adelson ile eşi Miriam Ochsorn, 2016 seçim kampanyasında ABD Başkanı Donald Trump'a 83 milyon dolar bağışta bulunarak bireysel kategoride kayıtlarda en fazla bağış yapan isimler arasında yer almıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2009'da iktidara gelmesinde büyük katkısı olduğu savunulan ve Trump'ın ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararında da etkili olduğu dile getirilen Adelson, büyükelçiliğin taşınması için 14 Mayıs 2018'de Kudüs'te düzenlenen törendeki protokolde en ön sırada ağırlanmıştı.

Boston'da doğup büyüyen Adelson'un, kumarhanelerinin bulunduğu Las Vegas'ta bugün düzenlenecek anma töreninden sonra İsrail'de toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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