Son dakika! ABD'de Hazine ve Maliye bakanlıklarının ardından İç Güvenlik Bakanlığına da siber saldırı iddiası
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Son dakika! ABD'de Hazine ve Maliye bakanlıklarının ardından İç Güvenlik Bakanlığına da siber saldırı iddiası

14.12.2020 23:03 | Son Güncelleme: 14.12.2020 23:06
Son dakika! ABD'de Hazine ve Maliye bakanlıklarının ardından İç Güvenlik Bakanlığına da siber saldırı iddiası

Gelen son dakika haberine göre NEW ABD'de Hazine ve Maliye bakanlıklarının ardından İç Güvenlik Bakanlığına da siber saldırı düzenlendiği iddia edildi.

NEW ABD'de Hazine ve Maliye bakanlıklarının ardından İç Güvenlik Bakanlığına da siber saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Washington Post gazetesinde yer alan haberlere göre, İç Güvenlik Bakanlığı da siber saldırıların hedefi oldu.

Bakanlığın hedef alınan 3. federal kurum olduğu belirtilen haberde, isminin açıklanmasını istemeyen yetkililer, siber saldırıların ardında Rus hükümetinin olduğunu iddia etti.

Daha fazla kurum ve kuruluşa siber saldırının yapılmasının beklendiğini belirtilen yetkililer, özel şirketlerin de siber saldırılara maruz kalabileceği uyarısı yaptı.

Yetkililer, Rus istihbarat servisinin saldırıların ardında olduğuna inandıklarını belirtti. Rusya ise söz konusu siber saldırı iddialarını reddetti.

Beyaz Saray dün, ABD Ticaret ve Savunma bakanlıklarına, "yabancı bir hükümetin" siber saldırıda bulunduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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