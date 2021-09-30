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Son Dakika | ABD'de hareket halindeki uçağın acil kapısından kanadına çıkan yolcu gözaltına alındı

AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel
Son Dakika | ABD'de hareket halindeki uçağın acil kapısından kanadına çıkan yolcu gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre NEW ABD'de, uçak indikten sonra terminale yaklaşırken acil çıkış kapısından kanadına çıkan bir yolcu gözaltına alındı.

NEW ABD'de, uçak indikten sonra terminale yaklaşırken acil çıkış kapısından kanadına çıkan bir yolcu gözaltına alındı.

Yerel 10 Televizyon kanalına göre, Kolombiya'dan Florida'nın Miami şehrine inen Amerikan Havayollarına ait uçak perona yaklaşırken, bir yolcu acil çıkış kapısını açarak uçağın kanadına çıktı.

Adının Christian Segura olduğu öğrenilen 33 yaşındaki Amerikan vatandaşı yolcu, uçak perona yanaştıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Segura'nın polise kendisini iyi hissetmediğini söylediği, yapılan ilk muayenesinde yüksek tansiyon tespit edildiği bildirildi.

Amerikan Havayolları şirketi de konu ile ilgili yazılı açıklama yaparak, olay hakkında bilgileri olduğunu, olayın diğer yolcular arasında her hangi bir endişeye veya uçağın gecikmesine neden olmadığını kaydetti.

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri
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