Son Dakika: ABD'de Georgia Valisi, maske takma zorunluluğu getiren Atlanta Belediye Başkanı'na dava açtı
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Son Dakika: ABD'de Georgia Valisi, maske takma zorunluluğu getiren Atlanta Belediye Başkanı'na dava açtı

Son dakika haberine göre NEW ABD'de Georgia Valisi Brian Kemp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske zorunluluğu getiren Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms hakkında dava açtı.

Son Dakika: ABD'de Georgia Valisi, maske takma zorunluluğu getiren Atlanta Belediye Başkanı'na dava açtı
17.07.2020 22:53 | Son Güncelleme: 17.07.2020 22:56

NEW ABD'de Georgia Valisi Brian Kemp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske zorunluluğu getiren Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms hakkında dava açtı.

Cumhuriyetçi Vali Kemp, eyalette yerel yönetimlerin kimseyi maske takmaya zorlayamayacağını belirtti.

Kemp, buna rağmen maske takma zorunluğu getiren Atlanta kentinin Demokrat Belediye Başkanı Bottoms'a dava açtı.

Bottoms ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Georgia'da 3 bin 104 kişi hayatını kaybedip, ben ve ailem dahil 106 bin kişi Kovid-19'a yakalanırken, Vali beni maske zorunluğu getirdiğim için mahkemeye veriyor. Atlanta'da hayat kurtardığımız için bize dava açılıyorsa, o zaman mahkemede görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vali Kemp, eyalette aldığı kararla vatandaşlara maske takmalarını tavsiye ediyor ancak zorunlu kılmıyor.

Dünya genelinde salgının merkezi olmaya devam eden ve 3 milyon 700 binden fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ABD'de, Cumhuriyetçi eyaletlerin çoğunda hala maske kullanımının zorunlu olup olmaması gerektiği tartışılıyor.

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Kaynak: AA

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