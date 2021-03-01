Son dakika! ABD'de gazeteciler ile Biden arasında aşı krizi
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Son dakika! ABD'de gazeteciler ile Biden arasında aşı krizi

01.03.2021 14:32 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:37
Son dakika! ABD'de gazeteciler ile Biden arasında aşı krizi

Son dakika haberleri: ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, Beyaz Saray'da çalışan gazetecilere yönelik aldığı kararda, zorunlu olan koronavirüs (Kovid-19) testi ücretlerinin gazeteciler ya da bağlı oldukları medya kuruluşları tarafından karşılanacağı açıklaması krize neden oldu.

ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, Beyaz Saray'da çalışan gazetecilere yönelik aldığı kararda, zorunlu olan koronavirüs (Kovid-19) testi ücretlerinin gazeteciler ya da bağlı oldukları medya kuruluşları tarafından karşılanacağı açıklaması krize neden oldu.

ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, Beyaz Saray'da görev yapan gazetecilere yapılan koronavirüs testlerinin ücretlerini, gazetecilerin ya da bağlı oldukları medya kuruluşlarının ödemesine yönelik karar aldı. Beyaz Saray'da zorunlu olarak yaptırılması gereken testlerin fiyatının ise 170 dolar olduğu ifade edildi. Söz konusu karar, basın mensupları ve medya kuruluşlarının tepkisine neden oldu.

BÜTÇEYE AĞIR YÜK OLDUĞU BELİRTİLDİ

Beyaz Saray'da haber takibi yapan gazetecelere uygulnan testler bir yıldır ücretsiz olarak yapılıyordu. ABD medyası, onlarca gazetecinin her gün Beyaz Saray'a girip çıkması nedeniyle yapılan testlerin bütçeye ağır yük olduğunu yazdı. Bu kapsamda Beyaz Saray'ın bu finansal yükü medya kuruluşlarına fatura etmeye karar verdiği ifade edildi. Öte yandan, televizyon kanallarının Beyaz Saray'a 8'er kişilik ekipler yolladığı ve söz konusu kararın ardından ödenecek tutarın 1360 doları bulabileceği aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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