ABD'de filmleri aratmayan hırsız polis kovalamacası
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ABD'de filmleri aratmayan hırsız polis kovalamacası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD'nin Florida eyaletinde "dur" ihtarına uymayan 5 hırsızlık şüphelisi ile polis arasında uzun süre kovalamaca yaşandı.

ABD'nin Florida eyaletinde "dur" ihtarına uymayan 5 hırsızlık şüphelisi ile polis arasında uzun süre kovalamaca yaşandı. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca, şüphelilerin kaza yapmasıyla sona ererken, o anlar kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Broward County'de bir evin garajından otomobil çalındığı yönünde ihbar alan polis, 18 yaş altı 5 şüpheliyi takibe aldı. Trafikte aşırı hız yaparak ilerleyen şüpheliler, polislerin "dur" ihtiranı uymayınca uzun süre kovalamaca yaşandı. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca, şüphelilerin kaza yapmasıyla son buldu. Fort Lauderdale Polis Departmanı, kazada hafif yaralanan 5 çocuğun hastaneye götürüldüğünü açıkladı.

(İHA)

ABD'de filmleri aratmayan hırsız polis kovalamacası
ABD'de filmleri aratmayan hırsız polis kovalamacası
ABD'de filmleri aratmayan hırsız polis kovalamacası
ABD'de filmleri aratmayan hırsız polis kovalamacası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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