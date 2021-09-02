Son Dakika | ABD'de düşen özel jette 4 kişi hayatını kaybetti
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Son Dakika | ABD'de düşen özel jette 4 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika | ABD'de düşen özel jette 4 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: ABD'nin Connecticut eyaletinde sanayi bölgesinde bulunan bir binanın üzerine düşen özel jette bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin Connecticut eyaletinde sanayi bölgesinde bulunan bir binanın üzerine düşen özel jette bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin Connecticut eyaletinde yer alan Farmington kentindeki sanayi bölgesinde bulunan bir binanın üzerine Cessna Citation 560X tipi özel jet düşmüştü. Plainville'deki Robertson Havalimanı'ndan kalkış yapan jette bulunan 2'si pilot, 2'si yolcu olmak üzere toplam 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, jetin kalkış yapmasının ardından teknik bir arza sonucu irtifa kaybederek düştüğü aktarılmıştı. Uçağın, Kuzey Karolina'daki Dare County Bölge Havalimanı'na gittiği belirtilmişti. Jetin düştüğü binada ise kimsenin bulunmadığı aktarılmıştı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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