Son dakika... ABD'de dış ticaret açığı haziranda rekor seviyeye yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... ABD'de dış ticaret açığı haziranda rekor seviyeye yükseldi

Son dakika... ABD'de dış ticaret açığı haziranda rekor seviyeye yükseldi
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberine göre ABD'de dış ticaret açığı, haziranda bir önceki aya göre yüzde 6,7 artışla 75,7 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de dış ticaret açığı, haziranda bir önceki aya göre yüzde 6,7 artışla 75,7 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 6,7 artarak 75,7 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde rekor seviyeye ulaşan dış ticaret açığının, 74,1 milyar dolar olması öngörülüyordu. Dış ticaret açığı, mayısta 71 milyar dolar olmuştu.

Ülkenin ihracatı, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,6 artarak 207,7 milyar dolar oldu. İthalatı ise aynı dönemde yüzde 2,1 artışla 2 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.

Ticaret açığı AB ve Hindistan ile arttı

ABD'nin bu dönemde Avrupa Birliği (AB) ve Hindistan ile olan ticaret açığı artış gösterdi.

Ülkenin AB ile olan ticaret açığı, haziranda bir önceki aya göre yüzde 5,9 artarak 19,9 milyar dolara çıktı. ABD'nin AB'ye ihracatı bu dönemde 22,6 milyar dolar olurken, birlik ülkelerinden yapılan ithalat 42,2 milyar dolar olarak kaydedildi.

ABD'nin Hindistan ile arasındaki ticaret açığı da haziranda yüzde 40 artışla 3,5 milyar dolara çıktı.

Haziranda ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Çin (27 milyar dolar), Meksika (7,2 milyar dolar), Almanya (6,3 milyar dolar), Kanada (5,5 milyar dolar), Japonya (4,9 milyar dolar), İtalya (3,7 milyar dolar), Tayvan (3,3 milyar dolar), Güney Kore (2,8 milyar dolar) ve Fransa (1,9 milyar dolar) yer aldı.

Analistler, ABD ekonomisinin sağlanan mali teşvikler, düşük faiz oranları ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yüksek düzeydeki aşılamayla ticaret partnerlerine göre daha hızlı toparlandığını belirterek, bunun sonucunda yabancı mallara yönelik talebin armasının ülkenin ticaret açığı üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Merkez Bankası rezervleri 105 milyar 721 milyon dolara yükseldi
Merkez Bankası rezervleri 105 milyar 721 milyon dolara yükseldi
THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı: 6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon dolar
THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı: 6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon dolar
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tuğba Özay Şeyma Subaşı Yıldız Tilbe Haluk Levent
Spor Ali Koç Metin Oktay Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... ABD'de dış ticaret açığı haziranda rekor seviyeye yükseldi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 16:51:00. #1.14#

title