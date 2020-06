Son dakika... ABD'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 110 bini geçti, vaka sayısı 2 milyona yaklaştı Son dakika güncel haberine göre ABD'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 110 bin 218'e yükseldi.

Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgında en çok vaka ve ölüm sayısının kaydedildiği ABD'de bilanço ağırlaşıyor. ABD'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 110 bin 218'e ulaşırken toplam vaka sayısı ise 1 milyon 925 bin 287'ye yükseldi.

ABD'de salgından en çok etkilenen eyalet olan New York'ta vaka sayısı 383 bin 899, ölü sayısı 30 bin 281'e yükseldi. New York'un ardından en fazla vaka sayısının kaydedildiği New Jersey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 6'ya, vaka sayısı ise 164 bin 519'a ulaştı.

ABD'de en fazla vakanın görüldüğü eyalet sıralamasında 3. sırada yer alan Illinois'de ise Covid-19 vaka sayısı 124 bin 759 olarak kayıtlara geçerken, toplam 5 bin 736 kişi hayatını kaybetti. California eyaletinde vaka sayısı 122 bin 935'e, ölü sayısı 4 bin 484'e yükseldi. Massachusetts eyaletinde vaka sayısı 102 bin 63'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 201'e yükseldi.

Pensilvanya eyaletinde vaka sayısı 78 bin 433 olurken, virüse bağlı can kaybı sayısı 5 bin 883'e ulaştı. Teksas'ta vaka sayısı 71 bin 206 olarak kaydedilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 800'e yükseldi. Florida'da vaka sayısı 60 bin 183'e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 610 olarak açıklandı.

ABD genelinde korona virüs salgınının başlangıcından bu yana toplam 712 bin 436 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği kaydedildi. Ülke genelinde 19 milyondan fazla Covid-19 testi yapıldığı aktarıldı. - NEW YORK

Kaynak: İHA