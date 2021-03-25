Son Dakika | ABD'de cezaevinden kaçmaya çalışan mahkumlar iki görevliyi öldürdü
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Son Dakika | ABD'de cezaevinden kaçmaya çalışan mahkumlar iki görevliyi öldürdü

25.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:38
Son Dakika | ABD'de cezaevinden kaçmaya çalışan mahkumlar iki görevliyi öldürdü

Gelen son dakika haberlerine göre ABD'nin Iowa eyaletinde cezaevinden kaçmaya çalışan iki mahkum, iki hapishane görevlisini öldürdü, bir görevliyi yaraladı.

ABD'nin Iowa eyaletinde cezaevinden kaçmaya çalışan iki mahkum, iki hapishane görevlisini öldürdü, bir görevliyi yaraladı.

Iowa cinayet masası dedektifi Richard Rahn, yaptığı açıklamada, Anamosa şehrindeki bir hapishaneden kaçma girişiminde bulunan 28 yaşındaki Michael Dutcher ve 39 yaşındaki Thomas Woodard'ın, kendilerini engellemeye çalışan 50 yaşındaki hemşire Lorena Schulte ve 46 yaşındaki cezaevi görevlisi Robert McFarland'ı çekiçle öldürdüğünü söyledi.

Rahn, bir görevliyi de rehin alarak yaralayan mahkumların hapishaneden çıkamadan yakaladıklarını ifade etti.

Iowa Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Beth Skinner, olayda güvenlik kusuru olup olmadığının inceleneceğini açıkladı.

Mahkumlar Dutcher ve Woodard, ölüm cezasının olmadığı eyalette cinayet, cinayete teşebbüs ve adam kaçırma suçlarından yargılanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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