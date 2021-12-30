Son dakika: ABD'de bir hayvanat bahçesinde görevlinin kolunu ısıran kaplan öldürüldü - Haberler
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Son dakika: ABD'de bir hayvanat bahçesinde görevlinin kolunu ısıran kaplan öldürüldü

Son dakika: ABD'de bir hayvanat bahçesinde görevlinin kolunu ısıran kaplan öldürüldü
AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ABD'nin Florida eyaletindeki Napoli Hayvanat Bahçesi'nde bir temizlik görevlisinin kolunu ısıran kaplan vurularak öldürüldü.

ABD'nin Florida eyaletindeki Napoli Hayvanat Bahçesi'nde bir temizlik görevlisinin kolunu ısıran kaplan vurularak öldürüldü.

BBC'nin haberine göre, polis yetkilileri, temizlik görevlisine saldıran kaplanı engellemek istedi ancak başarılı olamayınca ateş etmek zorunda kaldı.

Kaplanın kolunu ısırdığı 20'li yaşlardaki temizlik görevlisinin ciddi şekilde yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Polis, olayın, temizlik görevlisinin yetkisiz bir alana girdikten sonra yaşandığını ve görevlinin hayvanların barınaklarından değil, tuvaletlerin temizliğinden sorumlu olduğu bilgisini paylaştı.

Malaya kaplanları, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından kritik derecede tehlike altında olarak sınıflandırılıyor. Dünya Yaban Hayatı Fonu'na göre, vahşi doğada 200'den az kaplan bulunuyor.

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AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri

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