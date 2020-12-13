Son dakika! ABD'de bir hastane otoparkı koronavirüs servisine dönüştürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! ABD'de bir hastane otoparkı koronavirüs servisine dönüştürüldü

13.12.2020 11:21 | Son Güncelleme: 13.12.2020 11:25
Son dakika! ABD'de bir hastane otoparkı koronavirüs servisine dönüştürüldü

Son dakika haberleri: ABD'de bir hastanenin otoparkı 700 yatak kapasiteli bir koronavirüs (Covid-19) servisine dönüştürüldü.

ABD'de bir hastanenin otoparkı 700 yatak kapasiteli bir koronavirüs (Covid-19) servisine dönüştürüldü.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle hastaneler dolmaya başladı. Bunun üzerine ülkenin Nevada eyaletindeki Reno Hastanesi'nin otoparkına 700 adet hasta yatağı yerleştirildi.

Hastane çalışanlarından Janet Baum, "Bu korkutucu. İşe gittiğinizde kapalı bir otoparkta çalışmayı beklemiyorsunuz ancak onu bir hastaneye dönüştürdük o yüzden artık bir garajda çalışıyor gibi hissetmiyoruz' dedi. Garajın 10 gün içinde hastaneye dönüştürüldüğü bildirildi.ABD'DE 300 BİNDEN FAZLA KİŞİ KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ

ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı 16 milyon 549 bin 366'ya hayatını kaybedenlerin sayısı ise 305 bin 82'ye yükseldi. Ülke genelinde iyileşenlerin sayısı ise 9 milyon 644 bin 325'e çıktı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son Dakika: ABD, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi
Son Dakika: ABD, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi
ABD'de Pfizer BioNTech koronavirüs aşısı için acil kullanım tavsiyesi verildi
ABD'de Pfizer BioNTech koronavirüs aşısı için acil kullanım tavsiyesi verildi
ABD'de polis, 'Koronavirüs rakamları yanlış giriliyor' diyen veri bilimcinin evini bastı
ABD'de polis, "Koronavirüs rakamları yanlış giriliyor" diyen veri bilimcinin evini bastı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Engin Altay Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Cemal Hünal Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Samatta Erol Bulut Sergen Yalçın Kylian Mbappe
Tüm Haberler Türk Bakan Çocuk Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! ABD'de bir hastane otoparkı koronavirüs servisine dönüştürüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 11:37:57. #1.15#
title