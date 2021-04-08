Son dakika... ABD'de bir fabrikada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 8 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Columbus şehrinde bir fabrikada meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında 8 kişi yaralandı.
ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Columbus şehrinde bir fabrikada meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında 8 kişi yaralandı.
Yetkililer, Colombus'taki bir boya fabrikasında gece yarısı henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldiğini açıkladı.
Patlama sonrası iş yerinde çıkan yangında 8 kişi yaralandı.
Civardaki iş yerleri tahliye edildi.
1 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere