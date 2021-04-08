Son dakika... ABD'de bir fabrikada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 8 kişi yaralandı
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Son dakika... ABD'de bir fabrikada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 8 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel
Son dakika... ABD'de bir fabrikada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 8 kişi yaralandı

Son dakika haberler... ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Columbus şehrinde bir fabrikada meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında 8 kişi yaralandı.

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ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Columbus şehrinde bir fabrikada meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında 8 kişi yaralandı.

Yetkililer, Colombus'taki bir boya fabrikasında gece yarısı henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldiğini açıkladı.

Patlama sonrası iş yerinde çıkan yangında 8 kişi yaralandı.

Civardaki iş yerleri tahliye edildi.

1 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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