Son Dakika! ABD'de Bilgisayar Oyunu Turnuvasında Silahlı Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var

Florida'nın Jaksonville kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen video oyunu turnuvası esnasında silahla ateş açıldı. Jacksonville polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olayda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralılar olduğunu belirtti. Polis, saldırgan olduğundan şüphelenilen bir kişinin ölü ele geçirildiğini, olay yerinde ikinci bir saldırganın olup olmadığının bilinmediğini açıkladı. Dehşet anı oyun kamerasına böyle yansıdı.

Soruşturma sürerken, olay yeri yakınlarına giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Ayrıntılar geliyor...