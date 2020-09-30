Son Dakika: ABD'de bekleyen konut satışları ağustosta rekor seviyeye yükseldi
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Son Dakika: ABD'de bekleyen konut satışları ağustosta rekor seviyeye yükseldi

30.09.2020 17:47 | Son Güncelleme: 30.09.2020 17:52
Son Dakika: ABD'de bekleyen konut satışları ağustosta rekor seviyeye yükseldi

Son dakika habere göre ABD'de, bekleyen konut satışları, ağustosta aylık yüzde 8,8 artarak rekor seviyeye yükseldi.

ABD'de, bekleyen konut satışları, ağustosta aylık yüzde 8,8 artarak rekor seviyeye yükseldi.

National Association of Realtors (NAR), ağustos ayına ilişkin bekleyen konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, ağustosta aylık yüzde 8,8 artarak 132,8 değerine yükseldi. Endeks, bu değerle rekor seviyeye yükseldi.

Kovid-19 salgını nedeniyle mart ve nisan aylarında düşüş gösteren, mayıs ayı itibarıyla toparlanan veriye ilişkin piyasa beklentisi, ağustosta yüzde 3,4 artması yönündeydi

Bekleyen konut satışları, temmuzda da aylık yüzde 5,9'luk artış kaydetmişti.

Ülkede bekleyen konut satışları, ağustosta yıllık bazda ise yüzde 24,2'lik artış gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, son derece düşük konut kredisi (mortgage) oranlarının konut satışlarının ağustosta yeniden artmasında etkili olduğunu belirtti.

Fed'in uzun bir süre faiz oranlarını sıfıra yakın tutmayı planlamasının konut satışlarının devam etmesine yardımcı olacağını aktaran Yun, konut piyasasının bu kadar hızlı toparlanmasının şaşırttığını ifade etti.

Yun, bekleyen konut satışlarının salgın öncesi dönemde olduğundan daha iyi performans gösterdiğine dikkati çekerek, ancak piyasada arz olmadan toparlanmanın sürdürülebilir olmayacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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