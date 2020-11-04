Son dakika: ABD'de başkanlık yarışında Trump Mississippi'yi, Biden Massachusetts'i kazandı
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Son dakika: ABD'de başkanlık yarışında Trump Mississippi'yi, Biden Massachusetts'i kazandı

04.11.2020 04:19 | Son Güncelleme: 04.11.2020 04:22
Son dakika: ABD'de başkanlık yarışında Trump Mississippi'yi, Biden Massachusetts'i kazandı

Son dakika haber: ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump Mississippi, Demokrat Joe Biden ise Massachusetts eyaletini kazandı.

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump Mississippi, Demokrat Joe Biden ise Massachusetts eyaletini kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanı Trump, Mississippi'deki oyların çoğunluğunu elde etti.

Halen oy sayımının devam ettiği eyalette Trump, Demokrat rakibi Biden'ı geride bırakarak oyların çoğunluğunu ve 6 delegeyi kazanmayı garantiledi.

Öte yandan Biden, Massachusetts eyaletindeki oyların çoğunluğunu elde etti ve eyaletteki 11 delegeyi kazandı.

Bu sonuçlarla Trump toplam 19, Biden ise toplam 28 delegeye ulaştı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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