ABD'de asma köprüdeki tehlikeli yolculuk kamerada
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ABD'de asma köprüdeki tehlikeli yolculuk kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'nin Florida eyaletinde bir sürücü bariyeri kırdıktan sonra açılmak üzere harekete geçen asma köprünün üzerinden atlarken güvenlik kamerasına takıldı.

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ABD'nin Florida eyaletinde bir sürücü bariyeri kırdıktan sonra açılmak üzere harekete geçen asma köprünün üzerinden atlarken güvenlik kamerasına takıldı.

Olay, ABD'nin Florida eyaletindeki Daytona Beach şehrinde meydana geldi. Otomobili ile hızla ilerleyen bir sürücü bariyeri kırdıktan sonra, açılmak için harekete geçen asma köprünün üzerinden atladı. Ölüme davetiye çıkaran sürücünün tehlikeli anları asma köprünün güvenlik kamerasına takıldı. Yetkililer, sürücünün ciddi cezalarla karşı karşıya gelebileceğini ifade ederken, güvenlik güçleri her yerde tehlikeli sürüş yapan sürücüyü arıyor.


ABD'de asma köprüdeki tehlikeli yolculuk kamerada
ABD'de asma köprüdeki tehlikeli yolculuk kamerada
ABD'de asma köprüdeki tehlikeli yolculuk kamerada
ABD'de asma köprüdeki tehlikeli yolculuk kamerada
ABD'de asma köprüdeki tehlikeli yolculuk kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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