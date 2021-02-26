Son dakika... ABD'de askeri akademilerdeki cinsel istismar vakaları azaldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2019-2020 eğitim döneminde askeri akademilerde bildirilen cinsel istismar vakalarının azaldığını açıkladı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada 2019-2020 eğitim döneminde ABD Askeri Akademisi, ABD Deniz Kuvvetleri Akademisi ve ABD Hava Kuvvetleri Akademisi'nde bildirilen cinsel istismar vakası sayısının bir önceki akademik yıla göre 149'dan 129'a düştüğü kaydedildi.

Cinsel taciz vakalarındaki düşüşün nedeninin belirsiz olduğu belirtilen açıklamada, askeri akademilerdeki yüz yüze derslerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alındığı hatırlatıldı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, cinsel taciz olaylarını azaltmanın en önemli önceliklerinden biri olduğunu vurgulayarak, bunun için daha fazla çaba harcayacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik