Son dakika: ABD'de 95 yaşındaki adam, para meselesi yüzünden bir kişiyi öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: ABD'de 95 yaşındaki adam, para meselesi yüzünden bir kişiyi öldürdü

04.02.2021 08:45 | Son Güncelleme: 04.02.2021 08:48
Son dakika: ABD'de 95 yaşındaki adam, para meselesi yüzünden bir kişiyi öldürdü

Gelen son dakika haberlerine göre ABD'de 95 yaşındaki Okie Payn, kendisine borcu olduğunu belirttiği kaldığı yaşam merkezinin çalışanını silahla vurarak öldürdü.

ABD'de 95 yaşındaki Okie Payn, kendisine borcu olduğunu belirttiği kaldığı yaşam merkezinin çalışanını silahla vurarak öldürdü.

Colorado'nun Lafayette ilçesindeki bir yaşam merkezinde yaşayan Okie Payne, alacağı olduğunu iddia ettiği bir merjkez çalışanını silahla vurarak öldürdü. 

Lafayette Polis Departmanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Payne'nin gözaltına alındığını, vurulan çalışanın ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşam merkezi yetkilileri yaşananlar nedeniyle üzgün olduklarını ifade etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mehmet Ali Çelebi Selahattin Demirtaş
Magazin Guy Ritchie Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Gökhan Gönül Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Ankara Oyunlar Ak Parti Sağlık Bakanlığı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: ABD'de 95 yaşındaki adam, para meselesi yüzünden bir kişiyi öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 08:49:33. #1.16#
title