Son dakika: ABD'de 4 İranlı istihbarat yetkilisi insan kaçırma iddiasıyla suçlandı
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Son dakika: ABD'de 4 İranlı istihbarat yetkilisi insan kaçırma iddiasıyla suçlandı

Son dakika: ABD'de 4 İranlı istihbarat yetkilisi insan kaçırma iddiasıyla suçlandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Edinilen son dakika haberine göre ABD Adalet Bakanlığı dün yaptığı resmi açıklamada, 4 İran istihbarat yetkilisinin, New York'ta ABD vatandaşı olan İran kökenli bir gazeteci ve aktivisti kaçırmak için komplo düzenleme iddiasıyla suçlandığını bildirdi.

 ABD Adalet Bakanlığı dün yaptığı resmi açıklamada, 4 İran istihbarat yetkilisinin, New York'ta ABD vatandaşı olan İran kökenli bir gazeteci ve aktivisti kaçırmak için komplo düzenleme iddiasıyla suçlandığını bildirdi.

ABD Adalet Bakanlığı açıklamasında "New York federal mahkemesi bugün dört İranlıyı 'adam kaçırma', 'yaptırım ihlalleri', 'banka ve elektronik dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' ile ilgili komplolarla suçlayan bir iddianame yayınladı. Vezerat Salimi and Haj Ali isimleriyle bilinen 50 yaşındaki Alireza Shavaroghi Farahani, Mahmoud Khazein (42), Kiya Sadeghi (35) ve Omid Noori (45) adlı İran vatandaşları, Brooklyn'li bir kadın gazeteciyi muhalif olduğu gerekçesiyle kaçırma komplosu kurmakla suçlanıyor. İddianamede, bu kişilerin bahsi geçen ABD'li İran kökenli gazeteciyi askeri tipte bir sürat botuyla 'Fiili hükümeti İran ile dostane ilişkilere sahip bir ülke' olan Venezuela'ya götürecekleri ve oradan da İran'a kaçırmayı planladıkları belirtildi.    Bakanlık, Farahani'nin İran'da yaşayan bir İran istihbarat yetkilisi olduğunu belirtirken; "Khazein, Sadeghi ve Noori, İran'da ikamet eden ve Farahani'nin emrinde çalışan İran istihbarat unsurladır" ifadelerine yer verdi. Farahani'nin yönettiği casusluk ağının Kanada, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki hedef kişiler dahil olmak üzere diğer ülkelerdeki kişileri de hedef aldığı iddia edildi. FBI'ın New York Saha Ofisi, Karşı İstihbarat-Siber Bölümü ve İran Tehdit Görev Gücü'nün olayı araştırdığı belirtilirken hedefteki kadın gazetecinin ismi iddianamede yer almadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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