Son dakika: ABD'de 12 yaşındaki çocuk en hızlı Lego rekorunu kırdı
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Son dakika: ABD'de 12 yaşındaki çocuk en hızlı Lego rekorunu kırdı

03.02.2021 16:10 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:14
Son dakika: ABD'de 12 yaşındaki çocuk en hızlı Lego rekorunu kırdı

Son dakika habere göre ABD'de yaşayan 12 yaşındaki Haddon Haste, LEGO Star Wars Millennium Falcon Mikro Savaşçısı'nı 1 dakika 59.72 saniyede bir araya getirmeyi başardı.

ABD'de yaşayan 12 yaşındaki Haddon Haste, LEGO Star Wars Millennium Falcon Mikro Savaşçısı'nı 1 dakika 59.72 saniyede bir araya getirmeyi başardı. Haste bu başarısıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 

ABD'nin Kentucky kentindeki Louisville'de yaşayan 12 yaşındaki Haddon Haste, binlerce parçaya ayrılmış LEGO Star Wars Millennium Falcon mikro dövüşçüsünü kısa sürede birleştirerek, bir rekora imza attı.Haste, 94 parçalık setle Star Wars Millennium Falcon Mikro Savaşçısı'nı 1 dakika 59.72 saniyede bir araya getirerek, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

"BAŞARABİLDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Haste, " Karantina döneminde herkes evdeyken, can sıkıntısı nedeniyle bir şeyler yapmak istedim. Daha doğrusu bir rekora göz diktim. Hızlı lego parçalarını birleştirmek için çalıştım. Sonunda o gün geldiğinde hünerimi gösterdim. ve başarabildiğim için çok mutluyum" dedi.


Son dakika: ABD'de 12 yaşındaki çocuk en hızlı Lego rekorunu kırdı
Son dakika: ABD'de 12 yaşındaki çocuk en hızlı Lego rekorunu kırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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