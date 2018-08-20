Son Dakika! ABD Büyükelçiliğinden Saldırıyla İlgili Açıklama: Türk Hükümetine Teşekkür Ederiz

ABD Büyükelçiliği, sabah saatlerinde yapılan saldırıyla alakalı bir açıklama yaptı. ABD Büyükelçiliği, saldırganların hızlı bir şekilde yakalanmasını sağlayan Türk emniyeti ve hükümetine teşekkür etti.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ TEŞEKKÜR MESAJI YAYINLADI

ABD Büyükelçiliği, saldırganların hızlı bir şekilde yakalanmasını sağlayan Türk emniyeti ve hükümetine teşekkür mesajı yayınladı.

"TÜRK EMNİYET GÜÇLERİ VE HÜKÜMETİNE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Konuyla ilgili ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "Bu sabah büyükelçiliğimize yönelik yapılan saldırı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 kişinin hızlı ve profesyonel bir şekilde yakalanmasını sağlayan Türk emniyet güçleri ve Türk hükümetine teşekkür ederiz. Bize sağladıkları destek ve korumayı memnuniyetle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı.