Son Dakika | ABD başkanlığına seçilen Biden Kovid-19 aşısı yaptırdı
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Son Dakika | ABD başkanlığına seçilen Biden Kovid-19 aşısı yaptırdı

21.12.2020 23:55 | Son Güncelleme: 21.12.2020 23:58
Son Dakika | ABD başkanlığına seçilen Biden Kovid-19 aşısı yaptırdı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, kameraların karşısında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırdı.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, kameraların karşısında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırdı.

Biden, Delaware eyaletindeki bir hastanede Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Halkta aşıya karşı güven oluşturmak için aşı olduğunu belirten Joe Biden, "Korkacak hiçbir şey yok" yorumunda bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, cuma günü kameraların karşısında Kovid-19 aşısı yaptırmıştı.

ABD Başkan Donald Trump'ın ne zaman aşı olacağına dair ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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