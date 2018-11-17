Trump, FETÖ Elebaşı Gülen'in İadesi Tartışmalarına Noktayı Koydu: Gündemimizde Yok

Reuters'ın haberine göre, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesi hakkında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Gülen'in iadesi şu anda gündemimizde yok. Türkiye için ne yapabileceğimize her zaman bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ŞU AN İTİBARİYLE BİN SELMAN'IN BUNDA ROLÜ OLMADIĞI SÖYLENDİ"

California'ya gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılan Trump, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinin Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından emredildiği sonucuna vardığına ilişkin haberlere dair soruları yanıtlayan Trump, henüz CIA'dan bu konuda brifing almadığını ancak bugün Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve istihbarat yetkilileri ile bu konuyu konuşacağını söyledi.

Trump, "Şu an itibariyle onun (Bin Selman'ın) bunda bir rolü olmadığı bize söylendi. Neler söyleyeceklerini bekleyeceğiz." diye konuştu. ABD Başkanı Trump ayrıca Suudi Arabistan'la ilgili "İstihdam ve ekonomik gelişim için gerçekten muhteşem bir ortak." değerlendirmesinde bulundu.

"ŞU ANDA DEĞERLENDİRDİĞİMİZ BİR ŞEY DEĞİL"

Gülen'in iade edilip edilmeyeceğine ilişkin bir soruya Trump "Bu şu anda değerlendirdiğimiz bir şey değil. Türkiye için ne yapacağımıza bakıyoruz, her zaman bakıyoruz. Açıkçası tüm iyi ilişkilerimizin olduğu ülkeler için bunu yapıyoruz." yanıtını verdi.

Trump, Türkiye ile ilişkiler konusunda şunları kaydetti:

"ERDOĞAN İLE ÇOK İYİ İLİŞKİLERİMİZ VAR"

"Türkiye ile iyi bir ivme yakaladık. Biliyorsunuz Rahip Brunson'u geçen haftalarda verdiler. Cumhurbaşkanı (Erdoğan) ile çok iyi ilişkilerimiz var. Dostum o benim. Güçlü, sert ve zeki bir adam."