Son Dakika! ABD Başkanı Trump'tan Erdoğan Mesajı: Söylediğini Yapabilecek Biri

ABD Başkanı Trump, twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Türkiye, Suriye'de DEAŞ'tan geri kalanların kökünü kazımak için ne gerekiyorsa yapacağı konusunda beni güçlü şekilde bilgilendirdi. Erdoğan söylediğini yapabilecek biri." dedi. Trump yaptığı paylaşımda, "Suriye'deki askerlerimiz evine dönüyor." ifadelerini de kullandı.

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