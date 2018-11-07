ABD Başkanı Trump'tan Seçim Sonuçlarına İlişkin İlk Açıklama: Muazzam Bir Başarı

ABD'de Kongreyi yeniden şekillendirecek ara seçimlerde resmi olmayan ilk sonuçlara göre Temsilciler Meclis'inin 36 sandalyesini Cumhuriyetçiler, 31'ini ise Demokratlar kazandı. Sonuçlara ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, ''Bizce muazzam bir başarıydı." dedi.

SEÇİMİN SON RAKAMLARI

Son duruma göre; Senato'da Cumhuriyetçiler 51, Demokratlar 42 sandalyeye sahip.Temsilciler Meclisi'nde ise Cumhuriyetçiler 169 Demokratlar 179 sandalyenin sahibi.Bugünkü seçimlerde 435 üyeli Temsilciler Meclisi'nin üyelerinin tamamı, 100 üyeli Senato'nun da 35 üyesi belli olacak.

TRUMP'TAN İLK YORUM

Resmi olmayan sonuçlara ilişkin Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, "Bizce muazzam bir başarıydı. Herkese teşekkürler" diye konuştu.

BEYAZ SARAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, seçim sonuçlarının Başkan Donald Trump'ın politikalarında bir değişikliğe yol açmayacağını söyledi.