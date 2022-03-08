Son Dakika | ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'dan ithal edilen petrol ve doğal gazı yasaklayacaklarını açıkladı. - Haberler

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Son Dakika | ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'dan ithal edilen petrol ve doğal gazı yasaklayacaklarını açıkladı.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son Dakika | ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'dan ithal edilen petrol ve doğal gazı yasaklayacaklarını açıkladı.

Son dakika politika haberi: ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'dan ithal edilen petrol ve doğal gazı yasaklayacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'dan ithal edilen petrol ve doğal gazı yasaklayacaklarını açıkladı. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı / Politika

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