Son Dakika | ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'dan ithal edilen petrol ve doğal gazı yasaklayacaklarını açıkladı.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika politika haberi: ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'dan ithal edilen petrol ve doğal gazı yasaklayacaklarını açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'dan ithal edilen petrol ve doğal gazı yasaklayacaklarını açıkladı. - WASHINGTON
#Ukrayna - #Rusya savaşı bittiğinde #akaryakıt fiyatları düşer mi?— Haberler (@Haberler) March 7, 2022
İhlas Haber Ajansı / Politika