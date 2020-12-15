Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Bill Barr'ın 23 Aralık'ta görevinden ayrılacağını duyurdu.
15.12.2020 01:51 | Son Güncelleme: 15.12.2020 01:54
Gelen son dakika haberlerine göre ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Bill Barr'ın 23 Aralık'ta görevinden ayrılacağını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Bill Barr'ın 23 Aralık'ta görevinden ayrılacağını duyurdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan