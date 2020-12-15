Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Bill Barr'ın 23 Aralık'ta görevinden ayrılacağını duyurdu.
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Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Bill Barr'ın 23 Aralık'ta görevinden ayrılacağını duyurdu.

15.12.2020 01:51 | Son Güncelleme: 15.12.2020 01:54
Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Bill Barr'ın 23 Aralık'ta görevinden ayrılacağını duyurdu.

Gelen son dakika haberlerine göre ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Bill Barr'ın 23 Aralık'ta görevinden ayrılacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Bill Barr'ın 23 Aralık'ta görevinden ayrılacağını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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