Son dakika! ABD Başkanı Biden ve Hindistan Başbakanı Modi'den "Kovid-19 ile ortak mücadele" vurgusu
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Son dakika! ABD Başkanı Biden ve Hindistan Başbakanı Modi'den "Kovid-19 ile ortak mücadele" vurgusu

Son dakika! ABD Başkanı Biden ve Hindistan Başbakanı Modi'den 'Kovid-19 ile ortak mücadele' vurgusu
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... ABD Başkanı Joe Biden ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaptıkları telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ortak mücadele kararı aldı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaptıkları telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ortak mücadele kararı aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Modi'nin bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve iki ülkenin Kovid-19 ile mücadelede ortak hareket etme taahhüdünde bulunduğu bildirildi.

Görüşmede Biden'ın, Hindistan'da son dönemde artan Kovid-19 vakalarından etkilenenlere desteğinin tam olduğunu dile getirdiği aktarılarak, ABD'nin oksijenle ilgili araç gereç temini, aşı malzemeleri ve tedavi yöntemleri konusunda Hindistan'a yardım sağlayacağı kaydedildi.

Modi'nin görüşmede, iki ülke arasındaki güçlü iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiğinin kaydedildiği açıklamada, "İki lider, vatandaşlarımızın ve toplumlarımızın sağlığını korumak için, ABD ve Hindistan'ın omuz omuza çalışmaya devam etmesini kararlaştırdı." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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