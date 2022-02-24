Son dakika: ABD Başkanı Biden: Rusya'nın küresel ekonominin parçası olmasını kısıtlayacağız

ABD Başkanı Joe Biden, düzenlediği ulusa sesleniş konuşmasında yapılacak yaptırımlarla Rusya'nın küresel ekonominin bir parçası olmasının kısıtlanacağını, euro, pound ve yen üzerinden işlem yapmasının engelleneceğini belirtti.

ABD Başkanı Biden, konuşmasına ABD ve ABD istihbaratının haftalarca Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı düzenleyeceğini söylediğini hatırlatarak başladı. Biden, "Haftalardır bunun olacağı konusunda uyarıda bulunuyorduk ve şimdi büyük ölçüde tahmin ettiğimiz gibi gelişiyor. Putin saldırgandır. Putin bu savaşı seçti ve şimdi sonuçlarına kendisi ve ülkesi katlanacak. Bugün ek yaptırımlara ve yeni sınırlamalara izin verdim. Bu, Rus ekonomisine hem hızlıca hem de zamanla ciddi maliyetler getirecektir. Bu yaptırımları Rusya üzerinde uzun vadeli bir etkiyi en üst düzeye çıkarmak için tasarladık. G7 liderleriyle görüştüm ve onlarla anlaştık. Rusya'nın dolar, euro, pound ve yen üzerinden işlem yapmasını engelleyeceğiz" dedi.

ABD halkının da bu yaptırımlardan zor duruma düşeceğini vurgulayan Biden, "Bunun zor olacağını biliyorum. Amerikan halkının katlanacağı acıyı sınırlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu kritik bir zaman. Bu saldırganlık cevapsız kalamazdı. Kalsaydı, Amerika için sonuçları çok daha kötü olurdu. Amerika zorbalara karşı durur. Özgürlük için ayaktayız. Biz buyuz" dedi. Öte yandan gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Biden, "Putin ile görüşme planım yok" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Dünya