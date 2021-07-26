Son Dakika | ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı Kazımi ile Beyaz Saray'da bir araya geldi
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Son Dakika | ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı Kazımi ile Beyaz Saray'da bir araya geldi

Son Dakika | ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı Kazımi ile Beyaz Saray'da bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre NEW ABD Başkanı Joe Biden, Irak Başbakanı Mustafa El Kazımi ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede, Irak'taki ABD muharip güçlerinin yıl sonuna kadar kalmayacağını söyledi.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Irak Başbakanı Mustafa El Kazımi ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede, Irak'taki ABD muharip güçlerinin yıl sonuna kadar kalmayacağını söyledi.

Oval Ofis'te gerçekleşen buluşmada Biden, Kazımi ile uzun süredir tanıştıklarını belirterek, "Benim yönetimim iki ülke arasındaki ortaklığı güçlendirmeye kararlı." diye konuştu

Biden, yıl sonuna kadar Irak'ta ne kadar ABD askeri kalacağı şeklindeki bir soruya, "Irak'ta işlerin iyi gittiğine inanıyorum. Bu durumda Irak'taki rolümüz, gerektiğinde hazır bulunmak, eğitimlere devam etmek, yardımlar yapmak, ortaya çıktığında DEAŞ ile başa çıkmak şeklinde olacak ama yıl sonuna kadar muharip görevde kalmayacağız." şeklinde cevap verdi

Bu konuyu kabinesi içinde ve dışişleri bakanları ile çok konuştuklarını kaydeden Biden, şu an için Irak hükümeti ile ekimde yapılacak genel seçimlerin adil olması üzerine sıkı bir çalışma içinde olduklarını bildirdi.

Irak Başbakanı Kazımi de Irak halkı adına Biden'a teşekkür ederek, "Sayın Başkan, sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

Kazımi, Irak halkının şu an her zamankinden daha da güçlü olduğunu kaydederek, ABD'de 3 gün kalacağı ve Kongre üyeleri ile de temaslarda bulunacağı bilgisini paylaştı.

Dün Bağdat'tan Washington'a hareket etmeden önce Kazımi, terör örgütü DEAŞ ile mücadele için ABD'li askerlerin Irak'taki varlığına ihtiyaç kalmadığını belirtmişti.

Kazımı, yabancı askerlerin ne zaman çekilmesi gerektiğine sorusuna da "Güçlerimizin DEAŞ'a karşı savaşması ve bunun hazırlığı için özel bir zaman dilimine ihtiyacı var ve bu da Washington'da yapacağımız müzakerelere bağlı." şeklinde konuşmuştu.

ABD'nin Irak'taki varlığı

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2003'te Irak'ı işgal ettikten 8 yıl sonra 2011'de askerlerini geri çekmişti.

Irak hükümeti, 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasından sonra Washington'dan yeniden asker göndermesi talebinde bulunmuş, dönemin ABD Başkanı Barack Obama da Bağdat'ın resmi talebi üzerine Irak'a 5 binin üzerinde asker göndermişti.

ABD, 2020 sonu itibarıyla Irak'taki asker sayısını 2 bin 500'e indirdiğini duyurmuştu.

ABD askerleri Irak'ın batısındaki Ayn'ül Esad Askeri Üssü ve Erbil'deki Uluslararası Havalimanı'nda konuşlanmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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