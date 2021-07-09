Son Dakika | ABD Başkanı Biden'dan rekabet gücünü artırmaya yönelik kararname
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | ABD Başkanı Biden'dan rekabet gücünü artırmaya yönelik kararname

Son Dakika | ABD Başkanı Biden'dan rekabet gücünü artırmaya yönelik kararname
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan ekonomisinde rekabeti teşvik etmeye yönelik kararname imzalayacak.

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan ekonomisinde rekabeti teşvik etmeye yönelik kararname imzalayacak.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, söz konusu kararnamenin ekonominin rekabet gücünü artırarak aileler için fiyatları düşüreceği, çalışanlar için ücretleri artıracağı, inovasyonu ve daha hızlı ekonomik büyümeyi teşvik edeceği kaydedildi.

Kurumsal konsolidasyonun hızlandığına dikkat çekilen açıklamada, sağlık, finansal hizmetler ve tarım gibi endüstrilerin yüzde 75'inden fazlasında az sayıda büyük şirketin 20 yıl öncesine göre daha fazla kontrolde olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Rekabet eksikliği tüketiciler için fiyatları artırıyor. Daha az sayıda büyük oyuncu pazarın daha fazlasını kontrol ettiğinden kar marjları üç katına çıktı. Aileler, reçeteli ilaçlar, işitme cihazları ve internet hizmeti gibi ihtiyaçlar için daha yüksek fiyatlar ödüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Rekabetin önündeki engellerin çalışanların ücretlerini de aşağı çektiğine işaret edilen açıklamada, işveren sayısının az olmasının çalışanların daha yüksek bir ücret için pazarlık yapma fırsatlarını azalttığı kaydedildi. Açıklamada, şirket konsolidasyonlarının çalışan ücretlerini yüzde 17'ye kadar azalttığı ifade edildi.

İş gücü piyasası, sağlık, ulaşım, internet, teknoloji, bankacılık alanlarında düzenlemeler yer alıyor

Kararnamenin ekonomideki en acil rekabet sorunlarından bazılarını ele almak için bir düzineden fazla federal kurumun 72 girişimini içerdiği belirtilen açıklamada, Biden'ın kurumsal konsolidasyon trendini azaltmak, rekabeti artırmak, tüketicilere, çalışanlara, çiftçilere ve küçük işletmelere somut faydalar sağlamak için kararlı adımlar attığı aktarıldı.

İş gücü piyasası, sağlık, ulaşım, internet, teknoloji, bankacılık gibi alanlarda rekabeti teşvik etmeye yönelik düzenlemelerin yer aldığı kararname ile ekonomik hareketliliği engelleyen "gereksiz" mesleki lisans gerekliliklerinin sınırlandırılması, iş değiştirilmesinin kolaylaştırılması ve ücretlerin artırılmasına yardımcı olunması hedefleniyor.

Kararnamede, Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) küçük işletmeler için daha az seçenek bırakan birleşmeleri dikkatlice incelemesi ve kurumları antitröst yasalarını sıkıca uygulamaya yönlendirmesine yönelik düzenlemeler de yer alıyor.

FTC'nin büyük teknoloji şirketlerine ilişkin rekabet endişelerini ele almak ve rekabetçi olmayan anlaşmaları yasaklamak ya da sınırlandırmak için kurallar yayımlamasını sağlamayı amaçlayan kararnamede, tüketicilerin banka değiştirmelerini kolaylaştıracak düzenlemelerin de hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Bakan Elvan: '(G-20 kapsamında) ABD Hazine Bakanı Janet L. Yellen ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir...
Bakan Elvan: "(G-20 kapsamında) ABD Hazine Bakanı Janet L. Yellen ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir...
Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor
Türkiye'nin kamikaze İHA'sı Kargu-2, ABD basınında: Uçan katil robotlar gerçek oldu, şimdi ne yapacağız?
Türkiye'nin kamikaze İHA'sı Kargu-2, ABD basınında: Uçan katil robotlar gerçek oldu, şimdi ne yapacağız?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Hulusi Akar Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Sezen Aksu Kartal Tibet Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | ABD Başkanı Biden'dan rekabet gücünü artırmaya yönelik kararname - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 16:34:59. #1.14#

title