Son dakika: ABD Başkanı Biden: Afganistan konusunda kararımdan pişman değilim
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Son dakika: ABD Başkanı Biden: Afganistan konusunda kararımdan pişman değilim

Son dakika: ABD Başkanı Biden: Afganistan konusunda kararımdan pişman değilim
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika haberine göre Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Afganistan'da yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada ABD'nin Afganistan'daki savaşı sona erdirme kararından pişman olmadığını belirterek, "Afganistan'ın kendi silahlı kuvvetleri yapmazken Amerikan birliklerine harekete...

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Afganistan'da yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada ABD'nin Afganistan'daki savaşı sona erdirme kararından pişman olmadığını belirterek, "Afganistan'ın kendi silahlı kuvvetleri yapmazken Amerikan birliklerine harekete geçmelerini emretmek yanlış. Afgan askerleri yapmazken, daha kaç nesil kız ve oğullarımızı Afganistan'ın iç savaşında savaşmak için göndermemi istersiniz? Gerçek şu ki, olaylar beklediğimizden daha hızlı gelişti. Afganistan siyasi liderleri pes etti ve ülkeden kaçtı" diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada kendisinin ve ulusal güvenlik ekibinin Afganistan'daki durumu 'yakından izlediğini' söyledi. Biden, dünyanın şu anda Afgan hükümetinin 'hızlı bir çöküşünü' gördüğünü kabul ederek, ABD'nin Afganistan misyonunun 'asla bir ulus inşası olmaması gerektiğini' söyledi. Biden, "Kararımın tamamen arkasındayım. 20 yıl sonra, ABD güçlerini geri çekmek için asla iyi bir zaman olmadığını zor yoldan öğrendim. Afganistan'ın kendi silahlı kuvvetleri yapmazken Amerikan birliklerine harekete geçmelerini emretmek yanlış. Afgan askerleri yapmazken, daha kaç nesil kız ve oğullarımızı Afganistan'ın iç savaşında savaşmak için göndermemi istersiniz? Gerçek şu ki, olaylar beklediğimizden daha hızlı gelişti. Yani ne oldu? Afganistan siyasi liderleri pes etti ve ülkeden kaçtı" diye konuştu.

'GEREKİRSE HALKIMIZI YIKICI BİR GÜÇLE SAVUNACAĞIZ'Joe Biden, Taliban'ın ABD vatandaşlarına saldırması veya Kabil'deki tahliye çabalarını engellemeye çalışması halinde ABD'nin 'hızlı ve güçlü' bir yanıt vereceği konusunda uyardı. Biden, "Gerekirse halkımızı yıkıcı bir güçle savunacağız ABD güçlerini geri çekmek için hiçbir zaman iyi bir zaman olmadı" dedi. Başkan, tüm tahliye çabaları başarıyla tamamlandıktan sonra ABD'nin geri çekilme misyonunu tamamlamaya ve 'Amerika'nın en uzun savaşını sona erdirmeye' devam edeceğini söyledi."BU İŞ BENİMLE BİTİYOR"Biden, "Şu anda gördüğümüz olaylar, hiçbir askeri gücün istikrarlı, birleşik ve güvenli bir Afganistan sağlayamayacağının ne yazık ki kanıtı. Artık Afganistan'daki savaşa başkanlık eden dördüncü Amerikan başkanıyım. İki Demokrat ve iki Cumhuriyetçi. Bu sorumluluğu beşinci bir başkana devretmeyeceğim. Ben Amerika Birleşik Devletleri başkanıyım ve bu iş benimle bitiyor" dedi.

Biden açıklamalarının ardından gazetecilerden soru almadan ayrıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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