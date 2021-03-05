Son dakika: ABD Başkan Yardımcısı Harris ve İsrail Başbakanı Netanyahu telefonda görüştü
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Son dakika: ABD Başkan Yardımcısı Harris ve İsrail Başbakanı Netanyahu telefonda görüştü

05.03.2021 03:31 | Son Güncelleme: 05.03.2021 03:34
Son dakika: ABD Başkan Yardımcısı Harris ve İsrail Başbakanı Netanyahu telefonda görüştü

Son dakika gelişmesine göre ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki iş birliğini vurguladı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki iş birliğini vurguladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Harris ve Netanyahu yaptıkları telefon görüşmesinde, İsrail ve ABD arasındaki ortaklığı ele aldı.

Harris'in, ABD'nin İsrail'in güvenliğine "koşulsuz taahhüdünün" sürdüğünün altının çizildiği açıklamada, "Harris, İsrail'in son dönemde Arap ve Müslüman dünyadaki ülkeler ile yaptığı normalleşme anlaşmalarına güçlü desteğini dile getirdi ve İsrail ve Filistinlerin güvenliği, barışı ve huzuru artırmanın önemini vurguladı." ifadesini kullanıldı.

İki ismin, İran'ın nükleer programı ve "tehlikeli bölgesel davranışları" da dahil bölgesel güvenlik konularında iş birliği ve ortaklık konusunda yakın iş birliği konusunda mutabık kaldığına işaret edilen açıklamada, iki ülke arasında bilimsel iş birliği ve Kovid-19'u kontrol altına alma konularının da öneminin vurgulandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Harris ve Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrailli personel konusunda yargılama girişimlerine karşı duruşunu da belirtti." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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