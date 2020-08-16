Son Dakika: ABD basını, salgını dikkate almayan zenginleri böyle eleştirdi
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Son Dakika: ABD basını, salgını dikkate almayan zenginleri böyle eleştirdi

Son dakika haberleri... ABD küresel olarak yüksek vaka ve ölüm sayılarıyla koronavirüsle (Covid-19) savaşmaya devam ederken, özellikle Silikon Vadisi'ndeki zenginlerin virüs yokmuş gibi sosyal hayatlarını devam ettirmesi akıllara "Koronavirüs fakir bir insanın virüsü müdür?

Son Dakika: ABD basını, salgını dikkate almayan zenginleri böyle eleştirdi
16.08.2020 11:06 | Son Güncelleme: 16.08.2020 11:10

ABD küresel olarak yüksek vaka ve ölüm sayılarıyla koronavirüsle (Covid-19) savaşmaya devam ederken, özellikle Silikon Vadisi'ndeki zenginlerin virüs yokmuş gibi sosyal hayatlarını devam ettirmesi akıllara "Koronavirüs fakir bir insanın virüsü müdür?" sorusun getirdi.

Zenginlerin 15 dakikada koronavirüs testleri yaptırması, partiler vermesi ve bir şehirden diğerine özel jet kullanması ABD basınında dikkatleri bu konuya çekti. ABD menşeli basın organı Vanity Fair, Silikon Vadisi'nin seçkinlerinin koronavirüs salgınına rağmen hayatlarını sürdürdüklerini ve sanki 'her şey normalmiş gibi' sosyalleştiklerini yazdı. Vanity Fair, "Koronavirüs fakirlerin virüsüdür" konulu bir makale kaleme aldı.  

"PARTİLER VERİLİYOR, TATİLE GİDİLİYOR"

Orta gelirli ABD'lilerin evlerinde kendini karantinaya alırken, Uber'in kurucu ortağı Travis Kalanick'in Los Angeles'taki evinde parti düzenlemesi ve Facebook'tan Mark Zuckerberg geçen ay Hawaii'de sörf yapması eleştirilere neden oldu.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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