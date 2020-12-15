Son dakika haberleri | ABD, Bahreyn merkezli Saraya el-Muhtar'ı terör örgütü ilan etti
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Son dakika haberleri | ABD, Bahreyn merkezli Saraya el-Muhtar'ı terör örgütü ilan etti

15.12.2020 20:45 | Son Güncelleme: 15.12.2020 20:51
Son dakika haberleri | ABD, Bahreyn merkezli Saraya el-Muhtar'ı terör örgütü ilan etti

Son dakika haberlerine göre ABD, Bahreyn merkezli Saraya el-Muhtar grubunu İran destekli olmakla ve Körfez ülkelerindeki ABD personeline yönelik saldırılar planlamakla suçlayarak terör örgütü ilan edildiğini duyurdu.

ABD, Bahreyn merkezli Saraya el-Muhtar grubunu İran destekli olmakla ve Körfez ülkelerindeki ABD personeline yönelik saldırılar planlamakla suçlayarak terör örgütü ilan edildiğini duyurdu.

ABD, Bahreyn merkezli Saraya el-Muhtar grubunu İran destekli olmakla ve Körfez ülkelerindeki ABD personeline yönelik saldırılar planlamakla suçlayarak terör örgütü ilan edildiğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Saraya al-Muhtar grubunu, ABD'nin ulusal güvenliğini ve dış politikasını tehdit eden terör eylemleri gerçekleştirme konusunda önemli bir risk teşkil ettiği için 13224 sayılı Yürütme Kararı uyarınca 'Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist' olarak belirlemiştir" denildi.

Saraya al-Mukhtar'ın Bahreyn merkezli İran destekli bir terör örgütü olarak tanımlayan Dışişleri Bakanlığı, örgütün İran Devrim Muhafızları'ndan mali ve lojistik destek aldığını ifade etti. Bakanlık, örgütün İran'ın Bahreyn'de daha fazla nüfuz sahibi olmasının önünü açmak amacıyla Bahreyn hükümetini devirmeye, Bahreyn'deki ABD personeline yönelik saldırılar planladığını ve Bahreynli yetkililere yönelik suikast için nakit ödüller teklif ettiğini aktardı.

Saraya el-Mukhtar'ın birçok üyesi ise hapiste veya İran'da yaşıyor. Bahreyn ayrıca, ABD Donanması'nın Beşinci Filosuna İran'a karşı bölgesel bir güç olarak ev sahipliği yapıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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