Son Dakika! Beyaz Saray Resmen Duyurdu: ABD Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'deki askeri birlikleri çekme kararıyla ilgili bir açıklama yaparak, 'ABD askerlerinin çekilmesini başlattık.' ifadesini kullandı. Sanders ayrıca, ABD Dışişleri personelinin de 24 saat içerisinde Suriye'den çekileceğini belirtti.

"SURİYE'DE DEAŞ'I YENİLGİYE UĞRATTIK"

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Suriye'de DEAŞ'ı yenilgiye uğrattık, Trump başkanlığı sırasında orada olmak için tek nedenim buydu." ifadelerini kullandı.

"DEAŞ'LA SAVAŞTA YENİ AŞAMAYA GELDİK"

Ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi:

"Suriye'de DEAŞ'a karşı alınan zaferler küresel koalisyonun ve harekatın sona erdiğine işaret etmiyor. DEAŞ'la savaşta yeni bir aşamaya geçtik. ABD askerlerinin Suriye'den geri dönüşü başladı. Çekilme takvimi 60-100 gün içinde tamamlanacak"

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders ise "ABD Dışişleri'nin tüm personeli Suriye'den 24 saat içinde çekilecek" ifadelerini kullandı.