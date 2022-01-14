Son dakika... ABB Meclis kararları, Ankara'daki yerel gazetelerde yayınlanacak - Haberler
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Son dakika... ABB Meclis kararları, Ankara'daki yerel gazetelerde yayınlanacak

Son dakika... ABB Meclis kararları, Ankara'daki yerel gazetelerde yayınlanacak
AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi, Meclis kararlarının Başkentte günlük yayın yapan yerel gazetelerde yayınlanması kararı aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi, Meclis kararlarının Başkentte günlük yayın yapan yerel gazetelerde yayınlanması kararı aldı.

ABB Meclisi'nin ocak ayı beşinci oturumunda, Mecliste kabul edilen kararların yerel gazetelerde yayınlatılıp ilan bedellerinin ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığınca ödenmesi ve takip edilmesi komisyon tarafından kabul edildi.

ABB Meclis Üyesi Sinan Burhan, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, bütün Meclis üyelerine yerel basına verdiği destek dolayısıyla teşekkür ederek, "ABB'de başlatılan bu uygulamanın diğer tüm şehirlerde de uygulanarak belediyelerimizin kendi illerindeki gazetelere destek olmalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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