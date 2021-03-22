Son Dakika | AB yoksul ülkelere aşı göndermiyor
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Son Dakika | AB yoksul ülkelere aşı göndermiyor

22.03.2021 10:05 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:08
Son Dakika | AB yoksul ülkelere aşı göndermiyor

Son dakika gündem haberine göre Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'den yoksul ülkelere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını gönderemeyeceklerini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'den yoksul ülkelere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını gönderemeyeceklerini söyledi.

Alman "Funke" medya grubunun gazetelerine konuşan Ursula von der Leyen, AB'den şu an için yoksul ülkelere aşı gönderilmemesine ilişkin, "Üye devletlerden aşıları kendilerinin alması için çok fazla baskı var." açıklamasında bulundu.

Yoksul ülkelere aşı erişimi sağlayan uluslararası Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) girişimine AB'nin verdiği mali desteğin altını çizen AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "AB'nin aşıyı doğrudan diğer ülkelerle paylaşma mekanizması ancak AB'de daha iyi bir üretim durumuna sahip olduğumuzda başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

AB, şu ana kadar önde gelen Kovid-19 aşı üreticilerinden yaklaşık 2,6 milyar aşı dozu sipariş etti, ancak mart ortası itibarıyla AB'ye üye 27 ülkenin tamamına yaklaşık 70 milyon doz aşı teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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