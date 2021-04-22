Son Dakika | AB ülkelerinde bütçe açığı ve kamu borcu yükseldi
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Son Dakika | AB ülkelerinde bütçe açığı ve kamu borcu yükseldi

Son Dakika | AB ülkelerinde bütçe açığı ve kamu borcu yükseldi
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: Avrupa Birliği'nde (AB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 yılında bütçe açığı ve kamu borcu hızla artış gösterdi.

Avrupa Birliği'nde (AB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 yılında bütçe açığı ve kamu borcu hızla artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2020 yılı bütçe açığı ve kamu borcu verilerini yayımladı.

Buna göre, 27 üyeli AB'de 2019'da yüzde 0,5 olan bütçe açığının Gayri Safi Yurt içi Hasıla'ya (GSYH) oranı, 2020'de yüzde 6,9'a yükseldi.

Avro Bölgesi'nde ise bütçe açığının GSYH'ye oranı, söz konusu dönemde yüzde 0,6'dan yüzde 7,2'ye çıktı.

AB üyesi ülkeler arasında 2020'de bütçe açığı oranı en yüksek ülkeler yüzde 11 ile İspanya, yüzde 10,1 ile Malta, yüzde 9,7 ile Yunanistan, yüzde 9,5 ile İtalya, yüzde 9,4 ile Belçika, yüzde 9,2 ile Fransa ve Romanya, yüzde 8,9 ile Avusturya oldu.

Söz konusu oranın en düşük olduğu AB ülkesi ise yüzde 1,1 ile Danimarka olurken bu ülke dışında bütün AB üyesi ülkeler Maastricht Kriterleri'nde belirlenen yüzde 3 sınırını aştı.

Kamu borcu

AB'de 2019'da yüzde 77,5 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, geçen yıl yüzde 90,7'ye çıktı.

Avro Bölgesi'nde de kamu borcunun GSYH'ye oranı, aynı dönemde yüzde 83,9'dan yüzde 98'e tırmandı.

AB üyesi ülkeler arasında 2020'de kamu borcunun GSYH'ye oranı en fazla olan ülke yüzde 205,6 ile Yunanistan olarak kayıtlara geçti. Yunanistan'ı, yüzde 155,8 ile İtalya, yüzde 133,6 ile Portekiz, yüzde 120 ile İspanya, yüzde 118,2 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), yüzde 115,7 ile Fransa ve yüzde 114,1 ile Belçika izledi.

Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranı en az olan ülkeler ise yüzde 18,2 ile Estonya, yüzde 24,9 ile Lüksemburg, yüzde 25 ile Bulgaristan oldu.

Böylece, AB üyesi 14 ülke kriterlerde belirlenen yüzde 60'lık kamu borcu oranını aştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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